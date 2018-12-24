2018-12-24T13:34:39+03:00
Общество

Пропал без вести: 12-летнего школьника разыскивают в Иркутске

Он ушел из школы 20 декабря и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пропал без вести: 12-летнего школьника разыскивают в Иркутске.Пропал без вести: 12-летнего школьника разыскивают в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Внимание, розыск! Полицейские и волонтеры Иркутска ищут 12-летнего Евгения Насупаева. Подросток днем ушел из школы в центре Иркутска 20 декабря, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили приметы пропавшего школьника: на вид 12 лет, рост около 150 см, худое телосложение, светлые волосы. Был одет: синие брюки, синий джемпер, синяя куртка в крапинку, темная шапка.

Всех, кто располагает какой-либо информации о местонахождении пропавшего ребенка, либо видел его, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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