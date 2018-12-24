СЕГОДНЯ 13:22 2018-12-24T13:34:39+03:00

Пропал без вести: 12-летнего школьника разыскивают в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Он ушел из школы 20 декабря и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно

Изменить размер текста: A A

Внимание, розыск! Полицейские и волонтеры Иркутска ищут 12-летнего Евгения Насупаева. Подросток днем ушел из школы в центре Иркутска 20 декабря, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили приметы пропавшего школьника: на вид 12 лет, рост около 150 см, худое телосложение, светлые волосы. Был одет: синие брюки, синий джемпер, синяя куртка в крапинку, темная шапка.

Всех, кто располагает какой-либо информации о местонахождении пропавшего ребенка, либо видел его, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Приведите ко мне этого урода!": мэр Саянска Олег Боровский возмутился поступком вахтовика, который срубил елку -"Дерево Победы". Камеры видеонаблюдения зафиксировали вандала, которым оказался 28- летний житель города. Подробности.