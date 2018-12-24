2018-12-24T14:52:21+03:00
Общество

Двух бывших железнодорожников осудили за растрату 10 тонн топлива в Бурятии

Организатора преступной схемы приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Двух бывших железнодорожников осудили за растрату 10 тонн топлива в Бурятии.Двух бывших железнодорожников осудили за растрату 10 тонн топлива в Бурятии.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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На железнодорожной станции города Северобайкальска, бывший заместитель начальника станции и бригадир склада, похитили и продали 10 тонн дизельного топлива.

Для перевозки топлива им потребовался водитель, однако, боясь возможного разоблачения или не желая делиться прибылью, они не стали посвящать его в свои планы. Всего им удалось похитить 10 тонн дизельного топлива, которое они продавали неизвестным лицам, пока их не задержали полицейские.

- Было возбуждено уголовное по статье «Растрата», - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. – Ущерб от действий преступников составил 300 000 тысяч рублей.

Бывший заместитель начальника железнодорожной станции, как организатор был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Начальник склада также лишился своей работы. Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.

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