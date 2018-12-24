2018-12-24T16:37:19+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 25 декабря днем -27 градусов

По области – сильный ветер
Ирина РЮТИНА
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Прогноз погоды в Иркутске: 25 декабря днем -27 градусовПрогноз погоды в Иркутске: 25 декабря днем -27 градусовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Декабрь решил напомнить иркутянам, что все-таки он зимний месяц. Так, в Иркутске 25 декабря переменная облачность, пойдет небольшой снег. Ветер дует северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -29,-31, в пригородной зоне до -33. Днем столбики уличных термометров покажут -25,-27 градусов.

- По области также переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер дует северный, северо-западный, в северных районах юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, позёмки.

Температура в Приангарье ночью -29,-34, при прояснении -39,-44. Днем будет -24,-29, местами -34,-39. Температура в северных и верхнеленских районах ночью -40,-45, в пониженных формах рельефа -50,-55. Днем в этих районах -36,-41, местами -45,-50 градусов.

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