2018-12-24T16:45:04+03:00
Происшествия

«Давай еще!»: воры из Бурятии ограбили один и тот же дом три раза

Часть награбленного они продавали и приобретали спиртное
Валентина ГИЛЕВИЧ
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«Давай еще раз»: воры из Бурятии ограбили один и тот же дом три раза.«Давай еще раз»: воры из Бурятии ограбили один и тот же дом три раза.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники уголовного розыска из Бурятии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих жителей пригородного СНТ. Одному 35, другому 53. Их подозревают в серии краж из частных домов.

- Следователем установлена причастность данных граждан к четырем проникновениям в частные жилища в конце ноября и начале декабря текущего года, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия. - Причем в дом одного из потерпевших подозреваемые проникали три раза за несколько дней, пока мужчина был в отъезде.

Злоумышленники вытаскивали из дома продукты питания, предметы домашнего обихода и бытовую технику. Часть награбленного они продавали и на вырученные деньги приобретали спиртное.

Общий ущерб от их похождений составил 21 тысячу рублей.

В ходе следствия выяснилось, что оба мужчины нигде не работают и ведут асоциальный образ жизни. Один из них ранее был судим на кражу и неуплату алиментов, второй несколько раз судим за кражи.

Сейчас воры находятся под стражей. В отношении обоих заведены уголовные дела.

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