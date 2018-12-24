«Давай еще!»: воры из Бурятии ограбили один и тот же дом три раза
Сотрудники уголовного розыска из Бурятии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих жителей пригородного СНТ. Одному 35, другому 53. Их подозревают в серии краж из частных домов.
- Следователем установлена причастность данных граждан к четырем проникновениям в частные жилища в конце ноября и начале декабря текущего года, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия. - Причем в дом одного из потерпевших подозреваемые проникали три раза за несколько дней, пока мужчина был в отъезде.
Злоумышленники вытаскивали из дома продукты питания, предметы домашнего обихода и бытовую технику. Часть награбленного они продавали и на вырученные деньги приобретали спиртное.
Общий ущерб от их похождений составил 21 тысячу рублей.
В ходе следствия выяснилось, что оба мужчины нигде не работают и ведут асоциальный образ жизни. Один из них ранее был судим на кражу и неуплату алиментов, второй несколько раз судим за кражи.
Сейчас воры находятся под стражей. В отношении обоих заведены уголовные дела.