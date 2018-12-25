2018-12-25T03:33:44+03:00
Общество

Иркутский терем Дедушки Мороза начнет работу 26 декабря в Усадьбе Сукачева

Много праздничных мероприятий запланировано во всех отделах художественного музея
Ирина РЮТИНА
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Иркутский терем Дедушки Мороза начнет работу 26 декабря в Усадьбе СукачеваИркутский терем Дедушки Мороза начнет работу 26 декабря в Усадьбе СукачеваФото: Дмитрий БРУШКО
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В Иркутском художественном музее начались новогодние недели. Праздничные мероприятия продлятся до 10 января. За это время в стенах всех отделов музея, в том числе и в Усадьбе Сукачева, пройдут мастер-классы, интеллектуальные игры, экскурсии для посетителей всех возрастов, квесты и многое другое.

- В уходящем году музей будет открыт до 30 декабря включительно и распахнет свои двери уже 2 января будущего года, - отмечают сотрудники Иркутского областного художественного музея.

Иркутяне смогут научиться делать новогодние украшения и подарки своими руками в техниках декупаж, скрапбукинг, айрис фолдинг и других. Посмотрят вертепный спектакль «Вифлеемская звезда» от театра кукол и фильм «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой».

Терем Дедушки Мороза начнет работу 26 декабря. Подробная программа событий здесь.

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