2018-12-24T19:51:00+03:00
Спорт

Долгожданная победа: ХК «Ермак» в гостях обыграл китайский КРС-ОЭРДЖИ

Ангарчане прервали длительную серию из поражений в ВХЛ
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Долгожданная победа: ХК «Ермак» в гостях обыграл китайский КРС-ОЭРДЖИ. Фото: Татьяна ГЛЮК.Долгожданная победа: ХК «Ермак» в гостях обыграл китайский КРС-ОЭРДЖИ. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Болельщики ангарского «Ермака» наконец дождались победы любимой команды. В очередном матче ВХЛ «оранжевые» прервали свою длительную серию поражений и обыграли в гостях китайский клуб КРС-ОЭРДЖИ со счетом 5:2.

Серьезную заявку на долгожданную победу ангарчане сделали еще в первом периоде, забросив в ворота хозяев три безответные шайбы. Дважды отличился Артем Воробьев, еще один точный бросок нанес Никита Коротков. Размочить счет хоккеисты китайского клуба смогли в дебюте второго отрезка. Но в середине третьего периода «Ермак» вновь оторвался в счете в три шайбы благодаря голу Анатолия Раенко. После этого хозяева отыграли еще одну шайбу, но на большее их не хватило. А вот ангарчане отличились в пятый раз. Красный свет за воротами КРС-ОЭРДЖИ зажег Никита Коротков.

В хорошем настроении «Ермак» продолжает свое китайское турне. Следующий матч 26 декабря с Ценг Тоу.

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