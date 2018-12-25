2018-12-25T04:04:22+03:00
Общество

Расписание нескольких электричек изменится в Иркутске

Это связано с ремонтом на ВСЖД
Ирина РЮТИНА
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Расписание нескольких электричек изменится на несколько месяцев в ИркутскеРасписание нескольких электричек изменится на несколько месяцев в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Новый год всегда несет что-то новое. Вот только в этом случае изменения в расписании нескольких пригородных поездов будут временными. Продлятся около 4 месяцев.

- С 25 декабря 2018 года по 15 апреля 2019 года в связи с проведением ремонтных работ на Восточно-Сибирской железной дороге по вторникам и четвергам изменится расписание пригородных поездов №№ 6323, 6315, 6325, - сообщает пресс-служба ВСЖД

КОНКРЕТНО

Пригородный поезд № 6323, следующий по маршруту «Глубокая – Иркутск-Сортировочный» будет ездить со станции Глубокая до станции Иркутск-Пассажирский: со ст. Глубокая поезд будет отправляться в 16.14, на ст. Иркутск-Пассажирский будет прибывать в 18.19.

Пригородный поезд № 6315, следующий по маршруту «Подкаменная – Иркутск-Сортировочный» назначается по маршруту «Большой Луг – Иркутск-Сортировочный»: отправление в 16.18 со ст. Большой Луг, прибытие на ст. Иркутск-Сортировочный в 17.45.

Пригородный поезд № 6325, маршрут «Иркутск-Сортировочный – Черемхово» будет ездить по маршруту «Иркутск-Пассажирский – Черемхово»: отправление со ст. Иркутск-Пассажирский в 20.05, прибытие на ст. Черемхово в 22.51.

Время местное.

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