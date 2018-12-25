Более 10 000 детей заболели ОРВИ в Иркутской области
В Иркутской области, по данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю ОРВИ заболели 13882 человека. Среди них – 10248 детей. Еще четверо детей дошкольного возраста 3-6 лет заболели гриппом.
- Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 57,7%, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. - Во всех возрастных группах населения зарегистрирован отрицательный темп прироста заболеваемости.
Специалисты напоминают, при первых признаках заболевания, лучше вызвать врача на дом. Лечиться самостоятельно не всегда эффективно и может привести к ухудшению здоровья.
- Сейчас по всей области проходят праздничные новогодние мероприятия, - отмечают сотрудники Роспотребнадзора. – Просим родителей, если у ваших детей есть симптомы заболевания, откажитесь от их посещения.