2018-12-25T07:37:31+03:00
Здоровье

Более 10 000 детей заболели ОРВИ в Иркутской области

Еще четыре дошкольника заболели гриппом
Ирина РЮТИНА
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За прошлую неделю ОРВИ заболели 13882 человека в Иркутской областиЗа прошлую неделю ОРВИ заболели 13882 человека в Иркутской областиФото: Олег УКЛАДОВ
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В Иркутской области, по данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю ОРВИ заболели 13882 человека. Среди них – 10248 детей. Еще четверо детей дошкольного возраста 3-6 лет заболели гриппом.

- Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 57,7%, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. - Во всех возрастных группах населения зарегистрирован отрицательный темп прироста заболеваемости.

Специалисты напоминают, при первых признаках заболевания, лучше вызвать врача на дом. Лечиться самостоятельно не всегда эффективно и может привести к ухудшению здоровья.

- Сейчас по всей области проходят праздничные новогодние мероприятия, - отмечают сотрудники Роспотребнадзора. – Просим родителей, если у ваших детей есть симптомы заболевания, откажитесь от их посещения.

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