2018-12-25T04:48:19+03:00
Происшествия

Работает Интерпол: в Иркутске задержали подозреваемого в мошенничестве, находящегося в международном розыске

Это иностранный офицер вооруженных сил в отставке
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД РФ по Иркутской областиФото: ГУ МВД РФ по Иркутской области
Изменить размер текста:

В Иркутске сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области задержали подозреваемого в мошенничестве. Искали его на международном уровне. Подозреваемый – офицер вооруженных сил республики Азербайджан в отставке. По данным полиции, мужчина придумал мошенническую схему уже после выхода на пенсию.

- Он предлагал пациентам военного госпиталя помочь оформить справку об инвалидности, чтобы можно было раньше выйти на пенсию со всеми полагающимися денежными выплатами, - отмечают в ведомстве. – «Гонорар» мужчина просил в размере нескольких тысяч долларов.

Несколько человек согласились воспользоваться его «услугами». Однако, майор в отставке собрал деньги и скрылся.

- Накануне сотрудники получили оперативную информацию о том, что в областном центре находится гражданин республики Азербайджан, который разыскивается за совершение имущественного преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с сыщиками из ЦПЭ ГУ МВД России по Иркутской области и Госавтоинспекцией, 38-летний мужчина был задержан.

Сейчас подозреваемый под стражей, в скором времени, его экстрадируют в Баку, где по факту его деятельности возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 10 000 детей заболели ОРВИ в Иркутской области
Расписание нескольких электричек изменится в Иркутске
Иркутский терем Дедушки Мороза начнет работу 26 декабря в Усадьбе Сукачева
Долгожданная победа: ХК «Ермак» в гостях обыграл китайский КРС-ОЭРДЖИ
«Давай еще!»: воры из Бурятии ограбили один и тот же дом три раза
Прогноз погоды в Иркутске: 25 декабря днем -27 градусов
Двух бывших железнодорожников осудили за растрату 10 тонн топлива в Бурятии
Пропал без вести: 12-летнего школьника разыскивают в Иркутске
Сергей Сокол: ЗакСобрание Иркутской области усилит взаимодействие с муниципалитетами
Два грузовика провалились под лед на реке Витим в Иркутской области
Сняла порчу и деньги: в Братске аферистку осудили за лжецелительство
Жителя Иркутска осудили за кражу через мобильный банк
Братья на пьедестале: иркутские тхэквондисты Роман и Олег Кузнецовы завоевали золото и бронзу чемпионата России
"Свидетели Иеговы" из Ангарска не смогли передать земельный участок в Испанию, он отойдет государству
Особый противопожарный режим введут на время новогодних праздников в Иркутской области с 25 декабря
Двух иркутян осудили за производство «боярышника»
Двойник иркутского влюбленного: скульптуру молодого человека установили в Ахтубинске
КамАЗ провалился под лед реки Лена в Иркутской области
БК «Иркут» сегодня, 24 декабря, играет дома