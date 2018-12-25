Работает Интерпол: в Иркутске задержали подозреваемого в мошенничестве, находящегося в международном розыске

СЕГОДНЯ 04:48 2018-12-25T04:48:19+03:00

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В Иркутске сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области задержали подозреваемого в мошенничестве. Искали его на международном уровне. Подозреваемый – офицер вооруженных сил республики Азербайджан в отставке. По данным полиции, мужчина придумал мошенническую схему уже после выхода на пенсию.

- Он предлагал пациентам военного госпиталя помочь оформить справку об инвалидности, чтобы можно было раньше выйти на пенсию со всеми полагающимися денежными выплатами, - отмечают в ведомстве. – «Гонорар» мужчина просил в размере нескольких тысяч долларов.

Несколько человек согласились воспользоваться его «услугами». Однако, майор в отставке собрал деньги и скрылся.

- Накануне сотрудники получили оперативную информацию о том, что в областном центре находится гражданин республики Азербайджан, который разыскивается за совершение имущественного преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с сыщиками из ЦПЭ ГУ МВД России по Иркутской области и Госавтоинспекцией, 38-летний мужчина был задержан.

Сейчас подозреваемый под стражей, в скором времени, его экстрадируют в Баку, где по факту его деятельности возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».