СЕГОДНЯ 06:27 2018-12-25T06:27:22+03:00

Жив и здоров: в Иркутске нашли пропавшего 12-летнего школьника. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске успешно завершились поиски подростка, который ушел из школы в центре города 20 декабря. Мальчика живым и невредимым вернули родителям.

- Оперативники нашли ребенка в микрорайоне Первомайский, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Он передан законным представителям.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют причины случившегося. Они проводят профилактические беседы с мальчиком и его родителями.

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