2018-12-25T07:04:44+03:00
Общество

Смертельное ДТП в Иркутске: 20-летний водитель «Honda Fit» погиб в аварии на плотине ГЭС

33-летний пассажир был доставлен в больницу
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Смертельное ДТП в Иркутске: 20-летний водитель «Honda Fit» погиб в аварии на плотине ГЭССмертельное ДТП в Иркутске: 20-летний водитель «Honda Fit» погиб в аварии на плотине ГЭСФото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Иркутске на плотине ГЭС произошла авария с участием автомобиля «Honda Fit». Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в бетонные ограждения. От полученных травм молодой человек погиб на месте, его пассажир доставлен в больницу.

О ДТП сообщили очевидцы аварии, они рассказали полицейским о том, что около часа ночи 25 декабря на плотине ГЭС автомобиль «Honda Fit» столкнулся с бетонными ограждениями.

- По предварительной версии из-за превышения скорости 20-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, превысил скорость и не справился с управлением, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – От полученных травм он погиб до приезда бригады скорой помощи.

33-летний пассажир «Honda Fit» с травмами был доставлен в больницу. Проводится доследственная проверка. Инспекторы ДПС выясняют причины произошедшего.

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