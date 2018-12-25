2018-12-25T12:07:08+03:00
Происшествия

Сибиряка, который продавал наркотики через интернет, приговорили к 8 годам

В суде мужчина признал вину полностью
Яна ЛИСИНА
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В Братске осужден обвиняемый в сбыте наркотических средств через сеть Интернет.В Братске осужден обвиняемый в сбыте наркотических средств через сеть Интернет.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Суровое наказание понесет житель Братска, который торговал зельем в интернете. По версии следствия, мужчина действовал с августа 2017 года по 31 января 2018 года. Он использовал смартфоны с выходом в интернет, а также мессенжеры. Это и позволяло ему долгое время сбывать наркотики. Однако на злоумышленника вышли полицейские и задержали его, когда тот сам закупался очередной партией порошка. Взяли его с поличным прямо у тайника-закладки.

- Суд назначил наказание - 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 40 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Обвинялся братчанин по нескольким статьям: за совершение двух незаконных сбытов наркотиков через интернет, в покушении на это, а также в отмывании денег.

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