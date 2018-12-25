2018-12-25T12:36:40+03:00
Общество

Виктор Ешеев назначен исполняющим обязанности вице-мэра Иркутска

Приказ об этом подписал мэр Иркутска Дмитрий Бердников
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Виктор Ешеев назначен исполняющим обязанности вице-мэра Иркутска. Виктор Ешеев. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Виктор Ешеев назначен исполняющим обязанности вице-мэра Иркутска. Виктор Ешеев. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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В администрации Иркутска произошли кадровые изменения. Временно исполняющим обязанности вице-мэра города стал Виктор Ешеев.

- Приказ о назначении был подписан 25 декабря, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.- С 2017 года по настоящее время, Виктор Ешеев работал в должности советника мэра.

Справка «КП»

Виктор Владимирович Ешеев родился в 1982 году. В 2004 году окончил Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, в 2008 году – Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел РФ. С 2009 по 2012 годы проходил обучение в аспирантуре Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. С 2004 по 2017 годы занимал различные руководящие должности в бизнес-структурах. Кандидат экономических наук.

В 2017 году назначен на должность советника мэра города Иркутска.

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