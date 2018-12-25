2018-12-25T12:52:11+03:00
Авто

ДТП в Усть-Илимске: пьяный водитель Ниссан Мурано сбил женщину с ребенком и скрылся

Вскоре нарушитель сам вернулся на место аварии
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП в Усть-Илимске: пьяный водитель Ниссан Мурано сбил женщину с ребенком и скрылся. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.ДТП в Усть-Илимске: пьяный водитель Ниссан Мурано сбил женщину с ребенком и скрылся. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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ДТП на одном из пешеходных переходов по улице Карла Маркса, в Усть-Илимске произошло днем, 22 декабря. Водитель Ниссан Мурано не успел затормозить перед «зеброй» и сбил 33-летнюю женщину и ее 3-летнюю дочь. Даже не оказав помощи пострадавшим, нарушитель скрылся с места аварии. Позже маму с ребенком с различными травмами доставили в больницу

Как только полицейские приступили к поиску лихача, 32-летний водитель Ниссана сам вернулся к месту ДТП и признал свою вину. Кроме того, освидетельствование показало, что он сел за руль пьяным.

- Устанавливаются все детали происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Водитель Ниссан Мурано оштрафован за оставление места ДТП и вождение в нетрезвом виде. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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