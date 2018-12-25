СЕГОДНЯ 13:09 2018-12-25T13:09:48+03:00

В ТРЦ «Комсомолл» в Иркутске дважды за день сработала ложная пожарная тревога. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это произошло из-за технических работ на противопожарном оборудовании

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Сегодня днем 25 декабря дважды звучал сигнал пожарной тревоги. Оба раза посетителей эвакуировали.

- Это произошло из-за ложного срабатывания противопожарного оборудования, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Собственник здания проводил технические работы с ним.

Вероятно, профилактические работы и стали причиной срабатывания сигнализации.

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