В ТРЦ «Комсомолл» в Иркутске дважды за день сработала ложная пожарная тревога
Сегодня днем 25 декабря дважды звучал сигнал пожарной тревоги. Оба раза посетителей эвакуировали.
- Это произошло из-за ложного срабатывания противопожарного оборудования, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Собственник здания проводил технические работы с ним.
Вероятно, профилактические работы и стали причиной срабатывания сигнализации.
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