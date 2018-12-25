Пешеход из Усолья получил условный срок за нападение на инспектора ДПС

СЕГОДНЯ 13:52 2018-12-25T13:52:59+03:00

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Житель города Усолье-Сибирское в Иркутской области получил условный срок за нападение на инспектора ДПС. 33-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. На замечание полицейского он не обратил внимания, в ответ на просьбу пройти к машине для составления протокола агрессивный пешеход несколько раз ударил инспектора об стену.

Экипаж ГИБДД, находясь на дежурстве, заметил 33-летнего местного жителя, когда тот пытался перейти дорогу в неположенном месте. Пешеходный переход находился всего в 50 метрах, однако мужчина решил пренебречь правилами дорожного движения. Полицейский несколько раз окрикнул пешехода, однако тот сделал вид, что не слышит его. После чего инспектор догнал нарушителя и попросил пройти для составления административного протокола. В ответ на это пешеход схватил его за форму и несколько раз ударил о стену.

- Записи с камер наблюдения, установленные в патрульной машине, подтвердили вину подсудимого, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда.

За применение насилия в отношении представителя власти, 33 – летнего мужчину приговорили к лишению свободы на 1 год условно.