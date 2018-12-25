2018-12-25T15:19:50+03:00
Общество

Отличники и победители олимпиад: 80 школьников из Иркутской области отправились на Кремлевскую елку

Ребята представят наш регион в Государственном Кремлевском Дворце
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Отличники и победители олимпиад: 80 школьников из Иркутской области отправились на Кремлевскую елку. Фото: сайт правительства Иркутской области.Отличники и победители олимпиад: 80 школьников из Иркутской области отправились на Кремлевскую елку. Фото: сайт правительства Иркутской области.
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Мечта каждого ребенка – попасть на Кремлевскую елку. Ведь там можно встретиться с главным Дедом Морозом страны и увидеть фантастические представления. Такая возможность предоставилась и 80 школьникам из Иркутской области. Ребята от 8 до 13 лет, среди которых отличники по учебе, победители олимпиад и конкурсов, а также дети из социально незащищенных семей, дети, чьи родители погибли в горячих точках, уже отправились в Москву. Они представят наш регион в Государственном Кремлевском Дворце.

- На поездку детей на Кремлевскую елку из бюджета Иркутской области было выделено около 2,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Добавим, что общероссийская новогодняя елка пройдет 26 декабря. После всех торжеств, для ребят проведут экскурсию по главным достопримечательностям Москвы. Домой школьники вернутся 28 декабря.

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