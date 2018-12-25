2018-12-25T16:25:49+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 26 декабря днем -30 градусов

По области – до -44
Ирина РЮТИНА
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Прогноз погоды в Иркутске: 26 декабря днем -30 градусовПрогноз погоды в Иркутске: 26 декабря днем -30 градусовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 26 декабря по-зимнему суровая погода. В городе переменная облачность, ночью пойдет слабый снег. Днем, по прогнозу синоптиков, осадков не будет. Ветер дует северо-западный со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -35,-37 градусов. А днём уличные термометры покажут -28,-30.

- По области - переменная облачность, местами небольшой снег, туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер северо-западный, юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, позёмки.

Температура в Приангарье ночью -35,-40, в пониженных формах рельефа -44,-49. В Нижнеудинском, Ольхонском районах, в горах Южного Прибайкалья будет -33,-38, местами -23,-28. В северных и верхнеленских районах столбики термометров опустятся до -48,-53, при облачной погоде -38,-43. Днем в Иркутской области -29,-34, в пониженных формах рельефа -39,-44. В западных районах, горах Восточного Саяна, Южного Прибайкалья ожидается -28,-33, местами -18,-23 градуса.

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