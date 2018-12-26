Всероссийские соревнования по санному спорту: у спортсменов Иркутской области пять медалей

СЕГОДНЯ 03:25 2018-12-26T03:25:00+03:00

Всероссийские соревнования по санному спорту: у спортсменов Иркутской области несколько медалей. Фото: Министерство спорта Иркутской области

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В Сочи накануне завершились всероссийские соревнования по санному спорту «Юношеский Кубок». Приехали на турнир более 60 спортсменов из Москвы, Красноярского и Пермского краев, Кемеровской, Иркутской и Московской областей. От Приангарья поехали 16 спортсменов – воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова. Боролись они за победу на олимпийской трассе.

- Среди юношей 16-17 лет на одноместных санях второе место занял Артем Чупров, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Среди старших девушек на одноместных санях победу одержала Дарья Олесик.

«Золото» также у Вадима Тайнулова, он выступал на одноместных санях, в категории «средние юноши». В этой же возрастной категории у нас две бронзовые медали: у Халила Абилова и Марии Киреевой. Саночники вышли на трассу в одноместных санях.

Все победители – братчане. Тренируются у Александра Стоянова, Натальи Ознобихиной и Дмитрия Смирнова.