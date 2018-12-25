2018-12-25T19:12:55+03:00
Спорт

«Байкал-Энергия» проиграла «Уральскому трубнику» в Первоуральске

Иркутяне вели в счете, но не удержали преимущество
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Байкал-Энергия» проиграла «Уральскому трубнику» в Первоуральске«Байкал-Энергия» проиграла «Уральскому трубнику» в ПервоуральскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» в очередном выездном матче Суперлиги проиграли в Первоуральске местному «Уральскому трубнику» со счетом 2:3.

Счет в игре открыли наши парни. На 21-й минуте отличился форвард Владислав Кузнецов. Восстановить равновесие хозяевам льда удалось на исходе первого тайм, когда счет сравнял бывший игрок иркутского клуба Максим Ширяев. На перерыв команды ушли при двух единицах на табло.

Едва начался второй отрезок, как в ворота бело-синих влетел второй мяч. С передачи все того же Максима Ширяева отличился еще один экс-игрок «Байкал-Энергии» Михаил Красиков. Похоже, бывшие хоккеисты иркутской команды настроились на этот матч очень серьезно. Ведь на 73-й минуте все те же Ширяев и Красиков организовали третий гол в ворота Григория Лапина. Первый ассистировал, второй забивал. С таким положением дел не был согласен наш лучший бомбардир Евгений Волгужев, который записал на свой счет еще один мяч и сделал счет скользким. Но сравнять счет наша дружина так и не успела

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 28 декабря, в гостях с кемеровским «Кузбассом».

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