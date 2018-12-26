Переправа через реку Витим временно закрыта в Иркутской области
Сотрудники ГИМС накануне закрыли переправу через реку Витим в Иркутской области. Конкретно, по маршруту от левого до правого берега в районе 220-го километра автодороги Таксимо – Бодайбо.
- Сделать это было необходимо, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области. – Там частично разрушено дорожное полотно ледовой трассы.
Специалисты установили запрещающие знаки, ведут контроль за соблюдением ПДД. После того как переправу отремонтируют и, она станет соответствовать нормам, с комиссией приедет проверка, ледяную дорогу откроют.
Сотрудники ГИМС просят соблюдать правила проезда по ледовым переправам. Ведь от этого зависит не только участь вашего транспорта, но и ваша жизнь.
КОНКРЕТНО
Список действующих ледовых переправ на водных объектах Иркутской области и карты рисков
Читайте также:
Два грузовика провалились под лед на реке Витим в Иркутской области