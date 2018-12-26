СЕГОДНЯ 03:50 2018-12-26T03:50:37+03:00

Переправа через реку Витим временно закрыта в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Сотрудники ГИМС накануне закрыли переправу через реку Витим в Иркутской области. Конкретно, по маршруту от левого до правого берега в районе 220-го километра автодороги Таксимо – Бодайбо.

- Сделать это было необходимо, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области. – Там частично разрушено дорожное полотно ледовой трассы.

Специалисты установили запрещающие знаки, ведут контроль за соблюдением ПДД. После того как переправу отремонтируют и, она станет соответствовать нормам, с комиссией приедет проверка, ледяную дорогу откроют.

Сотрудники ГИМС просят соблюдать правила проезда по ледовым переправам. Ведь от этого зависит не только участь вашего транспорта, но и ваша жизнь.

КОНКРЕТНО

Список действующих ледовых переправ на водных объектах Иркутской области и карты рисков

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