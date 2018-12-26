Сергей Мирошниченко представит фильм о «Хранителе Байкала» Даши Намдакова в мае 2019

СЕГОДНЯ 04:44 2018-12-26T05:04:35+03:00

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Много эмоций вызвала скульптура «Хранитель Байкала» на острове Ольхон. Как восхищение, так и возмущение. Но, произведение Даши Намдакова есть, и оно уже установлено. Произошло это 13 декабря. Скульптура стоит недалеко от деревни Узуры на острове Ольхон. Представляет собой древнее дерево, в ветвях которого развешаны колокола. Как сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области, это место станет центром экотуризма. Тут будут проходить выставки, праздники, концерты.

Монументом уже заинтересовались не только жители Иркутской области. Так, режиссер Сергей Мирошниченко, известный своими документальными проектами не только в России, но и за рубежом, уже снял фильм о «Хранителе Байкала».

- Фильм проходит финальную стадию, - говорит режиссер. - Мы сделаем версию кинопроката и телевизионную версию. Уверен, что документальный фильм о самобытном таланте Даши, о его творчестве вызовет несомненный интерес зрителей, а наши совместные усилия будут способствовать сохранению и развитию культурного наследия Сибири.

Фильм будет представлен на суд зрителей в конце мая 2019 года.

ТТХ «Хранителя Байкала»

Высота – 7, 5 метров

Ширина – 6, 8 метров