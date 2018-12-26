2018-12-26T05:17:23+03:00
Общество

В социальных сетях Иркутска от имени "Комсомолки" распространяется непроверенная информация

Мария КНЯЗЕВА
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"Комсомольская правда" в Иркутске выяснила, что, кроме официальных социальных сетей "КП", появились в Интернете фейковые страницы издания, которые публикуют как контент "Комсомольской правды", так и непроверенную информацию.

Так, в частности, 23 декабря на странице "Комсомолка -новости Иркутска" в социальной сети "Одноклассники появилось сообщение о том, что дети одной из иркутских школ якобы просят у Деда Мороза, чтобы не увольняли их директора. Напомним, в конце каждого года с директорами учебных заведений заключается контракт на новый учебный год. Процедура обычная, вполне штатная.Это дела и заботы взрослых людей - педагогов, руководителей школ и органов власти. Они никак не касаются школьников и учебного процесса.

Публикация подобной непроверенной информации от лица "Комсомолки" обязывает нас извиниться перед читателями.

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