Четырех членов банды наркоторговцев из Иркутской области осудили на 30 лет лишения свободы
В Нижнеудинском районе Иркутской области вынесли приговор четверым местным жителям. Их обвиняли в торговле наркотиками растительного происхождения.
Сыщики выяснили, что четверым жителям Нижнеудинска удалось создать подпольную лабораторию по производству наркотиков. В дальнейшем они сбывали их мелкими партиями через сеть закладок.
- Было возбуждено уголовное дело по статье производство и сбыт наркотических веществ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – В результате обысков полицейские изъяли крупную партию наркотиков.
Нижнеудинский городской суд приговорил лидера наркоторговцев к 11 годам лишения свободы. Остальные трое участников банды получили сроки от 3 до 9 лет. Вся группа сбытчиков отправится в колонии строго режима.
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