2018-12-26T05:58:04+03:00
Общество

Четырех членов банды наркоторговцев из Иркутской области осудили на 30 лет лишения свободы

Они продавали запрещенные вещества через сеть закладок
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Банду наркоторговцев осудили в Иркутской области: они получили 30 лет лишения свободы на четверых.Банду наркоторговцев осудили в Иркутской области: они получили 30 лет лишения свободы на четверых.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Нижнеудинском районе Иркутской области вынесли приговор четверым местным жителям. Их обвиняли в торговле наркотиками растительного происхождения.

Сыщики выяснили, что четверым жителям Нижнеудинска удалось создать подпольную лабораторию по производству наркотиков. В дальнейшем они сбывали их мелкими партиями через сеть закладок.

- Было возбуждено уголовное дело по статье производство и сбыт наркотических веществ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – В результате обысков полицейские изъяли крупную партию наркотиков.

Нижнеудинский городской суд приговорил лидера наркоторговцев к 11 годам лишения свободы. Остальные трое участников банды получили сроки от 3 до 9 лет. Вся группа сбытчиков отправится в колонии строго режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

95-летнему фронтовику вернули украденный орден Отечественной войны. Под видом сантехника в дом к старику наведались преступники и сняли награду с парадного пиджака. Подробности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В социальных сетях Иркутска от имени "Комсомолки" распространяется непроверенная информация
Сергей Мирошниченко представит фильм о «Хранителе Байкала» Даши Намдакова в мае 2019
Переправа через реку Витим временно закрыта в Иркутской области
Всероссийские соревнования по санному спорту: у спортсменов Иркутской области пять медалей
«Байкал-Энергия» проиграла «Уральскому трубнику» в Первоуральске
Прогноз погоды в Иркутске: 26 декабря днем -30 градусов
Отличники и победители олимпиад: 80 школьников из Иркутской области отправились на Кремлевскую елку
Фермерам Иркутской области помогут расширить рынки сбыта
Пешеход из Усолья получил условный срок за нападение на инспектора ДПС
В ТРЦ «Комсомолл» в Иркутске дважды за день сработала ложная пожарная тревога
ДТП в Усть-Илимске: пьяный водитель Ниссан Мурано сбил женщину с ребенком и скрылся
Виктор Ешеев назначен исполняющим обязанности вице-мэра Иркутска
Сибиряка, который продавал наркотики через интернет, приговорили к 8 годам
ИГУ: Об охране озера Байкал
Союзу «ТПП ВС» вручено свидетельство о соответствии Стандарту деятельности торгово-промышленных палат в РФ
«Интерактивное телевидение» «Ростелекома» расширяет территорию присутствия в Иркутской области
Губернатор Приангарья находится с рабочей поездкой в Усть-Ордынском округе
В поселке Забитуй Аларского района открыли Дом культуры
Житель Иркутска скончался от анафилактического шока, после лечения у врача не имевшего лицензии
В «Лидеры России» выйдут управленцы, которые реализуют социальные проекты
Делали закладки: семейная пара рецидивистов продавала наркотики в Иркутской области
Смертельное ДТП в Иркутске: 20-летний водитель «Honda Fit» погиб в аварии на плотине ГЭС
Жив и здоров: в Иркутске нашли пропавшего 12-летнего школьника