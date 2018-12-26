СЕГОДНЯ 07:45 2018-12-26T07:45:08+03:00

Аварийные бригады патрулируют федеральные трассы Иркутской области каждые три часа.Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

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Дорожные службы Иркутской области организовали круглосуточное дежурство на федеральных трассах. Причиной тому стали сильные морозы. Водителей просят отложить поездки на дальние расстояния.

Аварийно-дежурные бригады патрулируют дороги каждые три часа. Они оснащены специальными средствами обогрева. По данным дорожных служб в период с 26 по 30 января по области ожидаются сильные морозы до -40 и усиление ветра до 17 м/с.

- Водители, выбирайте скоростной режим с учетом погодных условий, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье». – Мы рекомендуем отложить поездки на дальние расстояния.

Тех, кому все-таки придется выехать на трассу, просят убедиться в исправности своего автомобиля, а также проверить запас горючего.

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