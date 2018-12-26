Аварийные бригады патрулируют федеральные трассы Иркутской области каждые три часа
Дорожные службы Иркутской области организовали круглосуточное дежурство на федеральных трассах. Причиной тому стали сильные морозы. Водителей просят отложить поездки на дальние расстояния.
Аварийно-дежурные бригады патрулируют дороги каждые три часа. Они оснащены специальными средствами обогрева. По данным дорожных служб в период с 26 по 30 января по области ожидаются сильные морозы до -40 и усиление ветра до 17 м/с.
- Водители, выбирайте скоростной режим с учетом погодных условий, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье». – Мы рекомендуем отложить поездки на дальние расстояния.
Тех, кому все-таки придется выехать на трассу, просят убедиться в исправности своего автомобиля, а также проверить запас горючего.
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