Иркутянка бросила бутылку в посетителя кафе: ее разыскивает полиция

СЕГОДНЯ 08:10 2018-12-26T08:10:04+03:00

Это произошло в ходе перепалки на парковке заведения

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Полицейские Иркутска разыскивают участницу конфликта на парковочной площадке одного из иркутских кафе. Девушка бросила в своего оппонента бутылку. В результате, культурный отдых для него закончился на больничной койке.

Конфликт произошел в одном из ресторанов Свердловского района Иркутска. Отдыхающие молодые люди устроили словесную перепалку на парковке заведения. Когда аргументы были исчерпаны, одна из участниц ссоры бросила в своего обидчика бутылку, которая попала ему в голову.

- Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Мужчина был доставлен в больницу.

Полицейские просят девушку добровольно обратиться в полицию. Кроме этого, сыщики просят возможных свидетелей случившегося сообщить всю известную информацию в ближайшее отделение полиции.

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