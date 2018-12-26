2018-12-26T08:10:04+03:00
Общество

Иркутянка бросила бутылку в посетителя кафе: ее разыскивает полиция

Это произошло в ходе перепалки на парковке заведения
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Иркутянка бросила бутылку в посетителя кафе: ее разыскивает полиция.Иркутянка бросила бутылку в посетителя кафе: ее разыскивает полиция.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Полицейские Иркутска разыскивают участницу конфликта на парковочной площадке одного из иркутских кафе. Девушка бросила в своего оппонента бутылку. В результате, культурный отдых для него закончился на больничной койке.

Конфликт произошел в одном из ресторанов Свердловского района Иркутска. Отдыхающие молодые люди устроили словесную перепалку на парковке заведения. Когда аргументы были исчерпаны, одна из участниц ссоры бросила в своего обидчика бутылку, которая попала ему в голову.

- Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Мужчина был доставлен в больницу.

Полицейские просят девушку добровольно обратиться в полицию. Кроме этого, сыщики просят возможных свидетелей случившегося сообщить всю известную информацию в ближайшее отделение полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

95-летнему фронтовику вернули украденный орден Отечественной войны. Под видом сантехника в дом к старику наведались преступники и сняли награду с парадного пиджака. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24