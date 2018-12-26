В поселках Иркутского района восстановили электроснабжение

СЕГОДНЯ 09:34 2018-12-26T09:34:32+03:00

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В нескольких селах Иркутского района сегодня 26 декабря произошли отключения электроэнергии. Причиной тому стали чрезмерные нагрузки на сети, вызванные увеличением энергопотребления из-за холодов.

Без света остались населенные пункты подключенные к высоковольтным линиям Пивовариха – Худяково, Хомутово-ЖК Куда, Хомутово-Церковь. Повреждения были обнаружены и устранены в течение нескольких часов.

- Электроснабжение в селе Хомутово и деревне Куда восстановлено, - сообщили в пресс-службе Иркутской электросетевой компании. – Подача электричества возобновлена и в дачные товарищества, которые пострадали от аварий.

Вероятной причиной отключений стали, установившиеся в Иркутской области холода. Из-за этого на коммуникации легла дополнительная нагрузка, с которой оборудование не справилось.

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