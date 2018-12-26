Мать двоих детей создала сеть по продаже наркотиков в Иркутской области

СЕГОДНЯ 09:49 2018-12-26T09:49:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Деятельность обширной сети наркодилеров пресекли в Иркутской области. Усольский городской суд вынес приговоры участникам незаконного бизнеса.

42-летняя жительница Ангарска через своих знакомых организовала канал сбыта наркотических веществ. Торговцы смертью действовали очень скрытно и даже придумали свою терминологию, чтобы не выдавать себя при телефонных звонках. После того как сыщики смогли задержать дилеров, все они признали свою вину, в рассчете на смягчение наказания. Организатор наркотрафика, 42-летняя женщина, попыталась сократить срок своего заключения ссылаясь на то, что у нее двое несовершеннолетних детей. Но это ей не помогло.

- Было установлено, что дети воспитываются биологическим отцом в другом городе, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. – Жительницу Ангарска приговорили к 12 годам лишения свободы.

Ее подельники по наркобизнесу получили от 7 до 11 лет лишения свободы.