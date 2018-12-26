СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-26T10:18:27+03:00

За нарушения пожарной безопасности привлекли к ответственности более тысячи жителей Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Инспекторы пожарного надзора Иркутской области продолжают выявлять нарушения пожарной безопасности. За прошедший год поступило около 3 тысяч сообщений о пожарах, из них 778 – о лесных пожарах.

На период новогодних и рождественских мероприятий в Иркутской области введен особый противопожарный режим. На это время сумма штрафов увеличена вдвое. Особое внимание уделят проверке мест массовых гуляний и точкам по продаже пиротехники.

- В этом году за нарушения техники пожарной безопасности привлекли к административной ответственности 1018 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Среди них 596 граждан, 339 должностных лиц и 83 юридических лица.

По результатам расследований причин лесных пожаров, было вынесено 5 обвинительных приговоров.

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