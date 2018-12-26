СЕГОДНЯ 11:06 2018-12-26T11:06:41+03:00

От детсада до ВУЗа: образовательные учреждения Иркутской области проверили на готовность к террористическим угрозам. Фото: Павел СВИРИДОВ («КП»-Южно-Сахалинск»)

Аналогичная проверка уже проводилась в начале 2018 года

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Безопасность учеников и студентов на случай террористической угрозы проверили в Иркутской области. Прокуратура изучила, как исполняется антитеррористическое законодательство в образовательных учреждениях. Это коснулось всех организаций, от детских садов до высших учебных заведений.

Прокуроры выявили более 1,5 тысячи нарушений. Самым распространенным замечанием стало отсутствие качественной охраны. В большинстве детских садов и школ, это вахтеры, не прошедшие обучения и не владеющими спецсредствами защиты.

- Во многих заведениях отсутствует система пропускного режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.

Кроме того, в ходе проверки выявили и другие недочеты, например по подготовке учебных занятий с педагогами. В образовательных учреждениях не всегда проводятся тренировки по отработке действий в экстренных ситуациях.

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