СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-26T11:37:13+03:00

Похититель интернета: житель Иркутской области срезал несколько километров интернет-кабеля, чтобы сдать их в металлолом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Интернет-провайдеры города Усолье-Сибирское в Иркутской области начали получать массовые жалобы от своих пользователей на отсутствие доступа в мировую паутину. Ремонтные бригады, прибывавшие на место неполадок, раз за разом находили, что кто-то похищал кабели передачи данных.

Для поимки возможного преступника полицейские обследовали несколько пунктов приема металлолома. В одном из них и был задержан воришка. Им оказался 36-летний ранее судимый житель села Холмушино. Его взяли прямо с поличным, в руках у него был кабель уже готовый для продажи.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Также удалось доказать его причастность к еще 6 эпизодам.

Всего похититель интернета похитил несколько километров кабеля. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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