Продавцов пиротехники проверили на соблюдение правил безопасности в Иркутске

СЕГОДНЯ 14:30 2018-12-26T14:30:44+03:00

Совместные рейды МВД и МЧС будут проходить до 8 января

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Полицейские и инспекторы МЧС провели рейд по местам продажи пиротехники в Иркутске. Предпринимателей проверили на соблюдения правил торговли, особое внимание уделили наличию сертификатов на фейерверки и условия их хранения.

Профилактическая операция "Пиротехника" началась 22 декабря. За это время выявлен один факт продажи опасной продукции несовершеннолетнему. И изъято около 300 пиротехнических изделий.

- У одного из продавцов были выявлены нарушения безопасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Пиротехническая продукция хранилась на открытом воздухе, где на нее попадали осадки.

По мнению инспекторов, такие условия хранения могли привести к печальным последствиям. Совместные рейды МВД и МЧС будут проходить до 8 января.

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