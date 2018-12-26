2018-12-26T15:40:02+03:00
Общество

Женщина-скала Оксана Кошелева из Иркутска нашла свою мать

Спортсменка рада, что обрела семью
Ирина РЮТИНА
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Фото: предоставлено Оксаной КошелевойФото: предоставлено Оксаной Кошелевой
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Иркутянка Оксана Кошелева ищет свою мать. Такой клич прошел по всем соцсетям. Она даже разместила видеоролик с просьбой, откликнуться всех, кто что-либо знает от ее настоящей семье.

Сама Оксана росла в детском доме и какое-то время в приемной семье. После того как стало известно о поисках Оксаны, на почту «Комсомолки» в Санкт-Петербурге пришло радостное известие: «Я жена брата Оксаны, могу рассказать о ее родственниках!». И женщина не соврала.

Так, Кошелева обрела семью. Спустя 35 лет увидела мать.

- С матерью я очень похожа, - признается "КП-Санкт-Петербург" Кошелева, показывая фотографии. - Ей сейчас 57 лет. Я рада, что нашла родных, какими бы они не были. – В сердце что-то раз - и успокоилось. Мне стало легче и проще.

Развернутый материал о встрече женщины-скалы с родственниками читайте здесь.

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34-летняя Оксана – профессиональная спортсменка. Выпускница детского дома, некогда девочка-сорванец, удочеренная приемной мамой, студентка техникума. В 18 лет девушка пришла в спортзал. Как говорит, случайно. Мальчик понравился. Только увлечение спортом вылилось в профессию.

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