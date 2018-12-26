2018-12-26T16:09:01+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 27 декабря днем будет -25

По области – местами до -37
Ирина РЮТИНА
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Прогноз погоды в Иркутске: 27 декабря днем будет -25Прогноз погоды в Иркутске: 27 декабря днем будет -25Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Завтра в городе будет немного теплее, по крайней мере, днем. А вот утром… В Иркутске 27 декабря ожидается переменная облачность. Снега синоптики не обещают. Утром будет туман. Ветер дует переменный до 5 м/с. Температура воздуха ночью -35,-37, в пригородной зоне до -39. Днем столбики уличных термометров покажут -23,-25 градусов.

- По области - переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем в северных районах небольшой и умеренный снег, по остальной территории местами слабый снег, в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер дует западный, юго-западный 3-8 м/с, в северных районах порывы до 13 м/с, позёмки.

Температура в Приангарье ночью -32,-37 градусов, в пониженных формах рельефа -42,-47. Днем в Иркутской области -22,-27, местами -32,-37. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде будет -15,-20 градусов.

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