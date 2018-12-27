2018-12-27T03:33:01+03:00
Спорт

Первые матчи в новом году «Байкал-Энергия» и «Иркут» сыграют в Рождество

Игры намечены на 7 января
Ирина РЮТИНА
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Первые матчи в новом году «Байкал-Энергия» и «Иркут» сыграют в РождествоПервые матчи в новом году «Байкал-Энергия» и «Иркут» сыграют в РождествоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Спортсменам, как и всем нам, положен отдых. Однако, он будет гораздо короче, чем у всех россиян. Так, первые игры в Новом 2019 году у баскетбольного клуба «Иркут» и у хоккеистов «Байкал-Энергия» пройдут 7 января. А подготовка начнется и того раньше.

Игру баскетболистов мы увидеть не сможем, она пройдет на выезде в Сургуте, играть «Иркут» будет против «Университета-Югры». А вот за бело-синих поболеем на славу! А что? Выходной и матч у иркутских хоккеистов на родном льду. На стадионе «Труд». Начало в 13.00. За победу «Байкал-Энергия» поборется с ХК «Уральский трубник» из Первоуральска.

Кстати, БК «Иркут» уже закончил серию игр в рамках чемпионата России среди команд Суперлиги-1 в этом году. А вот иркутские хоккеисты еще разочек сыграют. Правда, на выезде. 28 декабря на стадионе «Химик» в Кемерово. Результат игры узнавайте, как всегда, на нашем сайте.

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