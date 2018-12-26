Концерт, посвященный святкам, пройдет в Иркутском краеведческом музее
Удивительные композиции на старинных музыкальных инструментах - гуслях и бандуре – исполнят музыканты в Иркутском краеведческом музее в отделе истории. Вечер, посвященный святкам, начнется в 18.30. Играть будут приглашенные исполнители - Вяткины. Концерт так и называется «Святки с Вяткиными».
- Вяткины – не просто творческая семья, они создают музыку и поэзию, являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов, - рассказывают в музее. - Они являются Почетной семьей города Иркутска, это звание они получили в 2006 году.
Перед зрителями выступят Николай, Елена и Мария Вяткины. Они обещают удивить иркутян музыкальным разнообразием: от фолка до рока.
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