2018-12-26T17:17:44+03:00
Общество

Концерт, посвященный святкам, пройдет в Иркутском краеведческом музее

Вечер намечен на 11 января
Ирина РЮТИНА
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Концерт, посвященный святкам, пройдет в Иркутском краеведческом музее Фото: предоставлено музеемКонцерт, посвященный святкам, пройдет в Иркутском краеведческом музее Фото: предоставлено музеем
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Удивительные композиции на старинных музыкальных инструментах - гуслях и бандуре – исполнят музыканты в Иркутском краеведческом музее в отделе истории. Вечер, посвященный святкам, начнется в 18.30. Играть будут приглашенные исполнители - Вяткины. Концерт так и называется «Святки с Вяткиными».

- Вяткины – не просто творческая семья, они создают музыку и поэзию, являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов, - рассказывают в музее. - Они являются Почетной семьей города Иркутска, это звание они получили в 2006 году.

Перед зрителями выступят Николай, Елена и Мария Вяткины. Они обещают удивить иркутян музыкальным разнообразием: от фолка до рока.

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