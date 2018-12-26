В Иркутске красная икра стоит дешевле

СЕГОДНЯ 17:47 2018-12-26T17:47:02+03:00

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Декабрь – время составления праздничного меню на новогодний стол. И многие хотят видеть на своем столе бутерброды с икрой. Оказалось, что в Иркутске, по данным экспертов ОФД «Такском», самая дешевая икра. Анализировали цены на продукт в 24 городах России.

Так, в нашем городе за 100 грамм икры покупатель отдаст 175 рублей, тогда как в Москве – 312 деревянных. В пятерку городов с самой низкой ценой на красную также вошли Омск, Мурманск, Новосибирск и Красноярск.

Для сравнения, в прошлом году иркутянам за такой же вес деликатеса пришлось бы раскошелиться на 223 рубля. Снижение цены связано с высоким уловом в 2018 году. В связи с чем растут и продажи. По сравнению с декабрем 2017-го они выросли на 76%.