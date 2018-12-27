2018-12-27T04:08:08+03:00
Общество

Хирургу Юрию Козлову из Иркутска присвоено звание «Заслуженный врач России»

Указ подписан Владимиром Путиным
Ирина РЮТИНА
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Фото: Министерство здравоохранения Иркутской областиФото: Министерство здравоохранения Иркутской области
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Указ президента России «О награждении государственными наградами Российской Федерации» размещен на сайте Кремля. В нем – несколько десятков фамилий. И среди них – имя заведующего отделением областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» Юрия Козлова. Указом ему присвоено звание «Заслуженный врач России».

Юрий Козлов – хирург, имя которого слышали все иркутяне. Почти четверть века врач работает в Центре хирургии и реанимации новорожденных. Спасает жизни малышей. И знают его во всем мире. В этом году он стал лучшим на конгрессе по детской эндохирургии в США.

Дело свое Юрий Козлов любит. Благодаря ему в Иркутске делают уникальные операции, делиться опытом и набираться его к нам приезжают специалисты из Европы и США.

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