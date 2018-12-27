Из Внуково в Домодедово на самолете летели пассажиры рейса «Иркутск-Екатеринбург»

СЕГОДНЯ 04:37 2018-12-27T04:49:18+03:00

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- Только крутые парни летают по Москве на самолете, - написал один из участников полета из Внуково в Домодедово 26 декабря.

После того, как самолет, летевший по маршруту «Иркутск-Екатеринбург» с пересадкой в Москве, не смог приземлиться в аэропорту «Домодедово», помешал туман, было принято решение посадить самолет во «Внуково». А когда погода улучшится перевезти пассажиров в первоначальный пункт назначения.

- Погодные условия улучшились. Видимость в районе взлетно-посадочных полос — свыше 2500 метров. К 14.00 (по московскому времени) вернулись три воздушных судна, командиры которых ранее приняли решение направиться на запасные аэродромы, - прокомментировали нашим коллегам «КП-Москва» в пресс-службе «Домодедово».

Как отметили сотрудники аэропорта, для них это частая практика. Когда погода в разных районах города значительно отличается. Отправиться из Внуково сразу в Екатеринбург не получилось, так как на борту были пассажиры других транзитных рейсов. Полет длился 21 минуту.