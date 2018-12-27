Ангарчанин заплатил бывшей жене миллион рублей на алименты, чтобы продать квартиру

СЕГОДНЯ 06:20 2018-12-27T06:20:39+03:00

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Четыре года житель Ангарска, числясь безработным, не платил бывшей жене ни копейки на содержание двух сыновей. За это время его долги выросли до миллиона рублей. Как получить деньги с отца семейства, который и думать забыл о бывшей семье. В дело вступили судебные приставы. Вскоре выяснилось, что ангарчанин собрался продавать свое жилье.

- При обращении в отдел Управления Росреестра по Иркутской области для оформления сделки купли-продажи должнику было отказано, - сообщают в пресс-службе Управления федеральных судебных приставов по Иркутской области. - Он сразу же явился на прием в службу и ему разъяснили, что запрет не снимут до того момента, пока задолженность не будет оплачена полностью.

Результат оказался более чем предсказуем. Должник нашел необходимые средства и заплатил по счетам. Только после этого ограничение на проведение регистрационных действий с квартирой было отменено, и это позволило ему продать свое имущество.