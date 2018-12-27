Ангарчанин заплатил бывшей жене миллион рублей на алименты, чтобы продать квартиру
Четыре года житель Ангарска, числясь безработным, не платил бывшей жене ни копейки на содержание двух сыновей. За это время его долги выросли до миллиона рублей. Как получить деньги с отца семейства, который и думать забыл о бывшей семье. В дело вступили судебные приставы. Вскоре выяснилось, что ангарчанин собрался продавать свое жилье.
- При обращении в отдел Управления Росреестра по Иркутской области для оформления сделки купли-продажи должнику было отказано, - сообщают в пресс-службе Управления федеральных судебных приставов по Иркутской области. - Он сразу же явился на прием в службу и ему разъяснили, что запрет не снимут до того момента, пока задолженность не будет оплачена полностью.
Результат оказался более чем предсказуем. Должник нашел необходимые средства и заплатил по счетам. Только после этого ограничение на проведение регистрационных действий с квартирой было отменено, и это позволило ему продать свое имущество.