12 пожаров произошло в Иркутской области за последние сутки
За прошедшие сутки в Иркутской области зарегистрировали 12 пожаров.
- Только в ночь с 26 на 27 декабря произошло шесть пожаров, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Не удалось избежать и трагических случаев. Утром 27 декабря загорелся в дом на улице 1-ой Советской в Иркутске.
- Дверь на первом этаже, из-за которой шел дым, была заперта изнутри, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Ее пришлось взломать. В составе звена газодымозащитной службы мы проникли в квартиру, где на диване обнаружили погибшую женщину. От непотушенной сигареты тлел диван.
В течении нескольких минут открытый огонь удалось потушить, люди вернулись в свои квартиры. Дом удалось спасти от пожара.
Госинспекторы говорят, что количество пожаров увеличилось из-за похолодания. Специалисты призывают проявлять осторожность!