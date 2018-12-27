2018-12-27T06:41:46+03:00
Происшествия

12 пожаров произошло в Иркутской области за последние сутки

Одна женщина погибла во время ЧП
Ольга БУЕВА
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12 пожаров произошло в Иркутской области за последние сутки12 пожаров произошло в Иркутской области за последние сутки
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За прошедшие сутки в Иркутской области зарегистрировали 12 пожаров.

- Только в ночь с 26 на 27 декабря произошло шесть пожаров, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Не удалось избежать и трагических случаев. Утром 27 декабря загорелся в дом на улице 1-ой Советской в Иркутске.

- Дверь на первом этаже, из-за которой шел дым, была заперта изнутри, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Ее пришлось взломать. В составе звена газодымозащитной службы мы проникли в квартиру, где на диване обнаружили погибшую женщину. От непотушенной сигареты тлел диван.

В течении нескольких минут открытый огонь удалось потушить, люди вернулись в свои квартиры. Дом удалось спасти от пожара.

Госинспекторы говорят, что количество пожаров увеличилось из-за похолодания. Специалисты призывают проявлять осторожность!

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