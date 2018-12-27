СЕГОДНЯ 07:18 2018-12-27T07:18:17+03:00

Житель Саянска оштрафовали за то, что он разместил в соцсетях нацистскую символику Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Нацистскую символику разместил на своей страничке в соцсетях житель Саянска. Нарушителя тут же вычислили.

- Доктор исторических наук одного из высших учебных заведений Иркутска провел исследование и констатировал, что представленные материалы содержат нацистскую атрибутику и символику, - говорят в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Нарушителю назначили штраф тысячу рублей.

В ведомстве напомнили, что запрет на использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в ВОВ жертвах определен ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Согласно ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» в соцсетях вообще нельзя распространять подобные материалы.

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