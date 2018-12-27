Платежный терминал неизвестные в масках украли из магазина Иркутска

СЕГОДНЯ 07:47 2018-12-27T07:47:03+03:00

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Перед праздниками активизировались преступники. Поэтому полицейские призывают всех, особенно предпринимателей внимательней относиться к своему имуществу. В частности, не забывать про "тревожные кнопки".

- Накануне в 10 часов 10 минут сигнализация сработала в одном из магазинов продуктов, расположенных на улице Академика Образцова в Ново-Ленино, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Двое неизвестных в масках зашли в торговую точку и похитили платежный терминал. Предварительно, они скрылись на машине "Тойота Королла" или "Ниссан АД".

В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемых. И просят всех, кто что-либо знает в местонахождении преступников, обращаться в полицию.

Известно, что в павильоне не установлены видеокамеры.

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И это не первый случай. На днях в Ленинском районе Иркутска неизвестные вынесли из фойе магазинов, расположенных на улицах Баумана и Авиастроителей, два платежных терминала.