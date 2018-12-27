Отключение электричества в Хомутове под Иркутском из-за морозов: аварию устранят к 13.30
На улице аномально холодно. Электросети работают в повышенном режиме. Увы, из-за сильных морозов оборудование выходит из строя.
Так, 26 декабря, внештатная ситуация возникла в деревне Куда, что под Иркутском.
- В 17.30 отключалась ВЛ-10 кВ Хомутово –Церковь, была отключена деревня Куда, - сообщает пресс-служба "Иркутскэнерго"- Через час, в 13.30 электроснабжение удалось восстановить. На фоне низких температур и пика потребления 26 декабря электроснабжение Куды и Хомутово прерывалась дважды. Аварийные бригады филиала Восточные электрические сети оперативно устранили последствия отключений.
Сегодня, 27 декабря, в 10.10 отключилась ВЛ-10 кВ Хомутово–ЖК Куда.
- Без электричества осталось село Хомутово и деревня Куда, - продолжают в "Иркутскэнерго". - Сейчас аварию устраняют.
Предварительно свет дадут в 13.30 по иркутскому времени.
Энергетики назвали и причину отключения основных линий Хомутова и Куды - перегруз сетей.
- Они не рассчитаны на электроснабжение электрических отопительных систем, - говорится в сообщении. Рекомендуют использовать печное отопление и генераторы для резервного энергоснабжения жилых помещений.