Отключение электричества в Хомутове под Иркутском из-за морозов: аварию устранят к 13.30

СЕГОДНЯ 08:11 2018-12-27T08:12:04+03:00

Отключение электричества в Хомутове под Иркутском: аварию устранят к 13.30 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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На улице аномально холодно. Электросети работают в повышенном режиме. Увы, из-за сильных морозов оборудование выходит из строя.

Так, 26 декабря, внештатная ситуация возникла в деревне Куда, что под Иркутском.

- В 17.30 отключалась ВЛ-10 кВ Хомутово –Церковь, была отключена деревня Куда, - сообщает пресс-служба "Иркутскэнерго"- Через час, в 13.30 электроснабжение удалось восстановить. На фоне низких температур и пика потребления 26 декабря электроснабжение Куды и Хомутово прерывалась дважды. Аварийные бригады филиала Восточные электрические сети оперативно устранили последствия отключений.

Сегодня, 27 декабря, в 10.10 отключилась ВЛ-10 кВ Хомутово–ЖК Куда.

- Без электричества осталось село Хомутово и деревня Куда, - продолжают в "Иркутскэнерго". - Сейчас аварию устраняют.

Предварительно свет дадут в 13.30 по иркутскому времени.

Энергетики назвали и причину отключения основных линий Хомутова и Куды - перегруз сетей.

- Они не рассчитаны на электроснабжение электрических отопительных систем, - говорится в сообщении. Рекомендуют использовать печное отопление и генераторы для резервного энергоснабжения жилых помещений.