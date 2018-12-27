2018-12-27T09:36:24+03:00
Здоровье

В Иркутской горбольнице №1 начали делать ангиографические операции

Они предназначены для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями
Ольга БУЕВА
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В Иркутской горбольнице №1 начали делать ангиографические операции. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.В Иркутской горбольнице №1 начали делать ангиографические операции. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.
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В первичном сосудистом отделении в Иркутской городской клинической больнице №1работает три отделения: неврологическое, кардиологическое и рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения.

- Сюда поступают пациенты, перенесшие инсульты и инфаркты, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области. - Сегодня отделение получило новое современнейшее оборудование – 128-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф и ангиограф, которые позволяют выполнять сложнейшие хирургические вмешательства на сосудах сердца и головного мозга в плановом и экстренном порядке.

Для спасения жизни пациентов в ПСО будут выполнять системный тромболизис на госпитальном этапе, коронарографии, с последующим проведением ангиопластик, стентирований.

- С сентября 2018 года на компьютерном томографе выполнили более двух тысяч исследований, а ангиографический комплекс работает уже 1,5 недели в односменном режиме, вскоре он будет работать в две смены. Общая стоимость двух аппаратов составила 96 млн рублей: 50 млн рублей –ангиографический комплекс и 46 млн рублей – мультиспиральный компьютерный томограф.

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