200 директоров школ Иркутска подписали обращение к горожанам

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-27T10:46:06+03:00

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Больше 200 руководителей образовательных учреждений Иркутска подписали обращение к горожанам. Руководители школ, детских садов и учреждений дополнительного образования призвали жителей не вмешиваться в кадровые перестановки, которые происходят в образовательных учреждениях. Трудовые отношения касаются только работодателей и работников.

- Совет директоров и педагогическая общественность, обсудив сложившуюся ситуацию, считает необходимым заявить о неприемлемости такого поведения своих коллег, преступающих нравственные нормы, переходящих на личностные претензии, что, безусловно, является нарушением педагогической этики, профессиональной культуры»,– говорится в обращении.

Документ обсудили сегодня на ежегодном совещании директоров учебных организаций города. И приняли решение составить документ. Педагоги уверены, что такой подход верный и взвешенный и поможет избежать недоразумений в дальнейшем.