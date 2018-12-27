2018-12-27T12:19:02+03:00
Общество

39-летний житель Иркутска открыл наркопритон в своей квартире, его задержали полицейские

Ему грозит до 4 лет лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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39-летний житель Иркутска открыл наркопритон в своей квартире, его задержали полицейские.39-летний житель Иркутска открыл наркопритон в своей квартире, его задержали полицейские.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Деятельность наркопритона пресекли в Октябрьском районе Иркутска. Ранее судимый и безработный иркутянин за деньги предоставлял свою квартиру наркозависимым.

В областном центре стало одним злачным местом меньше. Притон прямо в своей квартире устроил 39-летний местный житель. Безработный мужчина зарабатывал тем, что сдавал свое жилье зависимым людям для приема запрещенных веществ. Хозяин квартиры уже был ранее судим за кражи и угон автомобиля.

-Возбуждено уголовное дело по статье организация притона, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.

Всего с начала года в Иркутской области ликвидировали 27 наркопритонов.

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