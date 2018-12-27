СЕГОДНЯ 14:36 2018-12-27T14:36:34+03:00

Двух черных лесорубов осудили в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кроме того, им предстоит выплатить весь причиненный ушерб

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За незаконную рубку деревьев, в Иркутской области вынесли приговор двум местным жителям. Двое мужчин вырубили в Осинском районе 65 лиственниц.

В Приморском лесничестве Осинского района 57-летний житель Куйтунского района вместе со своим 40-летним приятелем вырубили 65 лиственниц. Причиненный ущерб оценили в 429 тысяч рублей.

- Житель Куйтунского района имевший непогашенную судимость, осужден на 2 года лишения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Его подельника приговорили к 2 годам условно.

Кроме того, осужденным предстоит выплатить весь причиненный ушерб.

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