2018-12-27T15:30:50+03:00
Общество

В ТРЦ «Комсомолл» сработала пожарная сигнализация, тревога оказалась ложной

Это произошло из-за технических работ на противопожарном оборудовании
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
В ТРЦ «Комсомолл» сработала пожарная сигнализация, тревога оказалась ложной.В ТРЦ «Комсомолл» сработала пожарная сигнализация, тревога оказалась ложной.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Сегодня днем 27 декабря в торговом комплексе звучал сигнал пожарной тревоги. Однако эвакуация не потребовалась. Посетителей попросили не беспокоится, произошел технический сбой.

- Это произошло из-за ложного срабатывания противопожарного оборудования, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Собственник здания проводил технические работы с ним.

Вероятно, профилактические работы и стали причиной срабатывания сигнализации. Напомним, что это уже третий подобный случай на этой неделе. Так, 25 декабря в здании развлекательного центра пожарная сигнализация сработала дважды за один день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как работают поликлиники, больницы и ЖКХ в новогодние праздники 2019 в Иркутске. «Комсомолка» публикует список полезных телефонов. Подробности.

Погода в Иркутске на Новый год 2019: будет морозно. Термометры покажут -25…-27 градусов. Подробности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух черных лесорубов осудили в Иркутской области
Губернатор Иркутской области вручил госнаграды жителям региона
11-летнего школьника из Иркутска наградили медалью за спасение друга
39-летний житель Иркутска открыл наркопритон в своей квартире, его задержали полицейские
Студент юрфака распространял в Интернете экстремистские материалы
200 директоров школ Иркутска подписали обращение к горожанам
В Иркутской горбольнице №1 начали делать ангиографические операции
Отключение электричества в Хомутове под Иркутском из-за морозов: аварию устранят к 13.30
Платежный терминал неизвестные в масках украли из магазина Иркутска
Объем поддержки агропромышленного комплекса Приангарья растет
Житель Саянска оштрафовали за то, что он разместил в соцсетях нацистскую символику
68 организаций вошли в состав Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» в 2018 году
В Союзе «ТПП ВС» подвели итоги деятельности отраслевых комитетов в 2018 году
В Иркутской области вдвое снизился объем незаконных рубок
12 пожаров произошло в Иркутской области за последние сутки
Ангарчанин заплатил бывшей жене миллион рублей на алименты, чтобы продать квартиру
Из Внуково в Домодедово на самолете летели пассажиры рейса «Иркутск-Екатеринбург»
Хирургу Юрию Козлову из Иркутска присвоено звание «Заслуженный врач России»