В ТРЦ «Комсомолл» сработала пожарная сигнализация, тревога оказалась ложной

СЕГОДНЯ 15:30 2018-12-27T15:30:50+03:00

Это произошло из-за технических работ на противопожарном оборудовании

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Сегодня днем 27 декабря в торговом комплексе звучал сигнал пожарной тревоги. Однако эвакуация не потребовалась. Посетителей попросили не беспокоится, произошел технический сбой.

- Это произошло из-за ложного срабатывания противопожарного оборудования, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Собственник здания проводил технические работы с ним.

Вероятно, профилактические работы и стали причиной срабатывания сигнализации. Напомним, что это уже третий подобный случай на этой неделе. Так, 25 декабря в здании развлекательного центра пожарная сигнализация сработала дважды за один день.

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