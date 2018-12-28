В Рождество, 7 января, на хоккей бесплатно: вход на матч "Байкал-Энергия" - "Уральский трубник" свободный

СЕГОДНЯ 05:41 2018-12-28T05:45:02+03:00

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Седьмого января - Рождество. Большой праздник для православных всей страны и, конечно, Иркутска. Принято собираться вместе, всей семьей, ожидается масса мероприятий. А хоккейных болельщиков в этот день ждут на матч чемпионата России "Байкал-Энергия" - "Уральский трубник" . Наши будут отыгрываться. Кстати, приятная новость - вход будет свободным!

- А обладатели абонементов кроме чашки горячего кофе получат еще один приятный сюрприз, - сообщает пресс-служба ХК "Байкал -Энергия". - Так что не забудьте захватить с собой документ, его надо будет просто показать.

Для тех, кто по какой-то причине не знает точное время и место матча, напомним. Он состоится на центральной спортивной арене Иркутска - стадионе "Труд". Начало в 13 часов.

И еще! Генеральный спонсор клуба принял решение, которое многие оценят. Начиная с последующего матча, 10 января - прекрасной половине вход на стадион будет бесплатным. Барышни, вперед! На трибуны.